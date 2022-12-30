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«Даллас» обыграл «Миннесоту», у Кирилла Капризова один гол

«Даллас» обыграл «Миннесоту», у Кирилла Капризова один гол
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На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:1.

Уже на восьмой минуте игры канадский форвард гостей Тайлер Сегин открыл счёт голам в матче. Райан Сутер стал автором голевой передачи. На 18-й минуте игры российский форвард Кирилл Капризов сравнял счёт. Джон Меррилл помог ему с пасом. Во втором периоде голов забито не было.

На 44-й минуте канадский нападающий Уайатт Джонстон вывел гостей вновь вперёд. шведский и финский защитники Нильс Лундквист и Миро Хейсканен стали авторами голевых передач. На 54-й минуте забил Джейми Бенн с пасов Джейсона Робертсона и Роопе Хинца. На 58-й минуте Сегин оформил дубль.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2022, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сегин (Сутер, Джонстон) – 07:13 (5x4)   1:1 Капризов (Меррилл) – 17:09 (5x5)   1:2 Джонстон (Лундквист, Хейсканен) – 43:29 (5x5)   1:3 Бенн (Робертсон, Хинц) – 53:26 (5x4)   1:4 Сегин – 57:58 (en)
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