«Даллас» обыграл «Миннесоту», у Кирилла Капризова один гол

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:1.
Уже на восьмой минуте игры канадский форвард гостей Тайлер Сегин открыл счёт голам в матче. Райан Сутер стал автором голевой передачи. На 18-й минуте игры российский форвард Кирилл Капризов сравнял счёт. Джон Меррилл помог ему с пасом. Во втором периоде голов забито не было.
На 44-й минуте канадский нападающий Уайатт Джонстон вывел гостей вновь вперёд. шведский и финский защитники Нильс Лундквист и Миро Хейсканен стали авторами голевых передач. На 54-й минуте забил Джейми Бенн с пасов Джейсона Робертсона и Роопе Хинца. На 58-й минуте Сегин оформил дубль.
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