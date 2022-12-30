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Василевский — о победе в матче с «Рейнджерс»: наша оборона проделала огромную работу

Василевский — о победе в матче с «Рейнджерс»: наша оборона проделала огромную работу
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Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский похвалил защитников команды в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1 Б). «Лайтнинг» провели почти весь матч в пять игроков обороны, после того как защитник Эрик Чернак получил травму в первом периоде встречи.

«Я чувствовал себя нормально до нашего меньшинства «три на четыре» в овертайме. Но сегодня наша оборона проделала огромную работу. Мы играли всего с пятью защитниками, но они провели очень солидный матч», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Российский голкипер отразил 45 из 46 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. В середине второго периода Василевский совершил эффектный сейв после броска чешского нападающего «Рейнджерс» Филипа Хитила.

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