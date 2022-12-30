«Тампа» переиграла «Рейнджерс» по буллитам, у Андрея Василевского 45 сейвов

На стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.



Единственную шайбу в первом игровом отрезке забросил шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад на 13-й минуте встречи. Ему ассистировали Райан Линдгрен и Каапо Какко.



Хозяева сравняли счёт только на 46-й минуте игры. Брейден Пойнт перевёл игру в дополнительное время после пасов российского нападающего Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса.

В серии послематчевых буллитов сильнее оказались хозяева.

Игорь Шестёркин совершил в этом матче 39 сейвов, а Андрей Василевский – 45.