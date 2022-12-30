Овечкин — об игре Кемпера: он был потрясающим. Вина за поражение лежит на нас
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об игре голкипера команды Дарси Кемпера в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Вратарь «столичных» отразил 41 бросок, пропустив четыре шайбы.
«Очевидно, что он сыграл потрясающе в этом матче, и он был потрясающим против «Нью-Йорка». Это тяжёлое поражение; вина лежит на нас. Мы не можем так играть», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча закончилась в овертайме победой гостей со счётом 4:3.
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