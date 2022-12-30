Нападающий «Вашингтона» рассказал о забавном прозвище, которое ему дал Овечкин

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сонни Милано рассказал о забавном прозвище, которое ему дал российский одноклубник Александр Овечкин.
Как сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в «Твиттере», капитан «столичных» называл своего товарища по команде «Кафе Милано». Сильбер спросила, продолжает ли Овечкин так обращаться к Сонни, на что тот ответил «нет». Милано также добавил, что не имеет понятия, о чём Александр говорил в первый раз, когда они встретились и россиянин кричал «Кафе Милано». Сонни просто смирился с этим.
«Я думаю, что это название ресторана здесь», — сказал Милано.
Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Оттаву Сенаторз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3.
- 30 декабря 2022
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