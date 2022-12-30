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Конгресс украинцев Канады попросил правительство запретить Овечкину въезд в страну

Конгресс украинцев Канады попросил правительство запретить Овечкину въезд в страну
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Конгресс украинцев Канады обратился к правительству Канады с просьбой отказать российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в разрешении на въезд в Канаду, сообщает Washington Hockey Now.

Представители конгресса написали письмо, в котором изложили свою позицию по нападающему «столичных». Как и всем хоккеистам, ему требуется виза для въезда в Канаду и игры в стране. Конгресс хочет запретить и то и другое для Овечкина. Причиной являются политические взгляды игрока.

В запросе указана дата — 23 января 2023 года. «Вашингтон» должен сыграть с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 января в Онтарио. Кроме того, у «Кэпиталз» запланирован матч с «Монреаль Канадиенс» в Квебеке на 6 апреля 2023 года.

Отметим, что Конгресс украинцев Канады — это общественная организация, которая объединяет политические, общественные и культурные организации украинцев по всей Канаде.

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