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Яков Тренин помог «Нэшвиллу» разгромить «Анахайм»

Яков Тренин помог «Нэшвиллу» разгромить «Анахайм»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей с крупным счётом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0).

На девятой минуте первого периода шайбу забросил канадский форвард «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс. В начале второго игрового отрезка нападающий «Анахайм Дакс» Сэм Кэррик сравнял счёт. На 30-й минуте встречи российский нападающий Яков Тренин вывел гостей вперёд, забросив свою четвёртую шайбу в сезоне. Через четыре минуты швед Филип Форсберг укрепил преимущество «Нэшвилла». В третьем периоде «Нэшвилл» забросил ещё три шайбы: отличились нападающий Томми Новак, защитник Роман Йози и форвард Нино Нидеррайтер.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2022, суббота. 01:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Сиссонс (Форсберг) – 08:06 (5x5)   1:1 Кэррик (Вааканайнен, Мегна) – 22:20 (5x5)   1:2 Тренин – 29:04 (5x5)   1:3 Форсберг (Пярссинен, Сиссонс) – 33:20 (5x5)   1:4 Новак (Смит, Жанно) – 50:44 (5x5)   1:5 Йози (Пярссинен, Форсберг) – 55:43 (5x4)   1:6 Нидеррайтер (Гранлунд, Гласс) – 59:47 (5x5)
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