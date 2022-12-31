Яков Тренин помог «Нэшвиллу» разгромить «Анахайм»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой гостей с крупным счётом 6:1 (1:0, 2:1, 3:0).



На девятой минуте первого периода шайбу забросил канадский форвард «Нэшвилл Предаторз» Колтон Сиссонс. В начале второго игрового отрезка нападающий «Анахайм Дакс» Сэм Кэррик сравнял счёт. На 30-й минуте встречи российский нападающий Яков Тренин вывел гостей вперёд, забросив свою четвёртую шайбу в сезоне. Через четыре минуты швед Филип Форсберг укрепил преимущество «Нэшвилла». В третьем периоде «Нэшвилл» забросил ещё три шайбы: отличились нападающий Томми Новак, защитник Роман Йози и форвард Нино Нидеррайтер.