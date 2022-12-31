Макдэвид заработал 71-е результативное действие в сезоне. Он набирает очки 17 матчей кряду

В эти минуты в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккей лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Эдмонтон Ойлерз».



На момент написания новости в матче проходит второй период, гости ведут со счётом 6:2.



К этому моменту канадский нападающий Коннор Макдэвид заработал ассистентский покер. Это позволило ему первым в текущем сезоне НХЛ набрать 70 очков. Его результативная серия достигла 17 матчей подряд.



Стоит отметить, что российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин по ходу встречи записал на свой счёт заброшенную шайбу. Ему ассистировали Райан Ньюджент-Хопкин и Маттиас Янмарк. Для россиянина этот гол стал третьим в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также четыре результативные передачи.