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КХЛ определила лучших хоккеистов последней игровой недели 2022 года

КХЛ определила лучших хоккеистов последней игровой недели 2022 года
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Континентальная хоккейная лига на своём сайте назвала имена лучших игроков 17-й недели сезона-2022/2023.

Лучшим вратарём во второй раз в карьере признан Василий Демченко («Авангард»), одержавший с командой две победы в трёх матчах. По воротам Демченко было нанесено 92 броска (30,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,65 %. Коэффициент надёжности составил 1,30. В матче с «Автомобилистом» Демченко сыграл на ноль.

Лучшим защитником во второй раз в сезоне признан Даниил Пыленков («Северсталь»), набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах. На его счету также один силовой приём, шесть заблокированных бросков и один отбор шайбы. Впервые в сезоне Пыленков признавался лучшим ещё в составе СКА.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Николай Голдобин («Металлург»), набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах недели. В матче с «Ак Барсом» (4:2) Голдобин сделал свой третий хет-трик в КХЛ, а одна из шайб стала победной для его команды.

Лучшим новичком в третий раз в сезоне признан Степан Никулин («Локомотив»), набравший 4 (3+1) очка в трёх матчах недели. Никулин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Шайба в матче со «Спартаком» стала победной для его команды, на его счету также три силовых приема и один отбор шайбы.

Матчи регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ возобновятся 3 января 2023 года.

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