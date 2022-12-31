«Виннипег» подписал контракт с нападающим Жилкиным

«Виннипег Джетс» подписал контракт новичка с нападающим Дэнни Жилкиным, сообщает официальный сайт клуба.
19-летний нападающий родился в Москве. Затем хоккеист получил гражданство Канады и выиграл ЮЧМ-2021 со сборной U18. Сейчас Жилкин играет за «Гелф» в юниорской лиге Онтарио. На его счету 25 (11+14) очков в 23 играх.
Дэнни был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги «Виннипегом» в третьем раунде под общим 77 номером.
«Я невероятно горжусь тем, что подписал свой первый контракт в НХЛ. Спасибо всей моей семье и друзьям, которые поддерживали меня на этом пути. Это сбывшаяся мечта, и мне не терпится приступить к работе в «Виннипеге»!», — написал Жилкин в своём «твиттере».
«Виннипег» набрал 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.
- 31 декабря 2022
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