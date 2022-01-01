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Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Аризону»

Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Аризону»
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В Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Игроки «Койотс» успешно начали встречу, дважды поразив ворота «Тампы» — отличились Трэвис Бойд и Кристиан Фишер, причём сделав это за 34 игровые секунды.

На 11-й минуте матча зрители стали свидетелями третьего гола в матче и первого от «Тампы» — отличился канадский нападающий хозяев Брейден Пойнт с передачи Никиты Кучерова. Пойнт после паса от россиянина филигранно обработал шайбу и, пока она находилась в воздухе, переправил её в ворота Карела Веймелки.

На 31-й минуте голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, а всего через 28 секунд игрового времени третий гол в ворота «Аризоны» оформил Стивен Стэмкос, которому ассистировал Никита Кучеров.

Менее чем через полторы минуты «Аризоне» удалось сравнять счёт усилиями Ника Бьюгстада, однако одержать победу «Аризоне» было не суждено — в ответ «Тампа» забросила ещё две безответные шайбы, авторами которых стали Алекс Киллорн и Брэндон Хагель.

«Тампа» одержала третью победу кряду, а «Аризона» этим поражением прервала серию из трёх побед.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Бойд (Келлер) – 06:12 (5x5)   0:2 Фишер (Ритчи, Хэйтон) – 06:46 (5x5)   1:2 Пойнт (Кучеров) – 10:53 (5x5)   2:2 Сергачёв (Пойнт, Хедман) – 30:44 (5x5)   3:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 31:12 (5x4)   3:3 Бьюгстад (Круз) – 32:44 (5x5)   4:3 Киллорн – 38:59 (5x5)   5:3 Хагель (Хедман, Стэмкос) – 44:26 (5x4)
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