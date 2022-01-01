Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Аризону»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.



Игроки «Койотс» успешно начали встречу, дважды поразив ворота «Тампы» — отличились Трэвис Бойд и Кристиан Фишер, причём сделав это за 34 игровые секунды.



На 11-й минуте матча зрители стали свидетелями третьего гола в матче и первого от «Тампы» — отличился канадский нападающий хозяев Брейден Пойнт с передачи Никиты Кучерова. Пойнт после паса от россиянина филигранно обработал шайбу и, пока она находилась в воздухе, переправил её в ворота Карела Веймелки.



На 31-й минуте голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, а всего через 28 секунд игрового времени третий гол в ворота «Аризоны» оформил Стивен Стэмкос, которому ассистировал Никита Кучеров.



Менее чем через полторы минуты «Аризоне» удалось сравнять счёт усилиями Ника Бьюгстада, однако одержать победу «Аризоне» было не суждено — в ответ «Тампа» забросила ещё две безответные шайбы, авторами которых стали Алекс Киллорн и Брэндон Хагель.



«Тампа» одержала третью победу кряду, а «Аризона» этим поражением прервала серию из трёх побед.