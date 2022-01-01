Форвард «Монреаля»: Овечкин станет лучшим снайпером, когда-либо игравшим в хоккей

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Брендан Галлахер поделился мнением о российском форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. В очном матче капитан «столичных» оформил хет-трик.

«Он станет лучшим снайпером, когда-либо игравшим в хоккей. То, что он делает, впечатляет. Все знают, что он на льду, и вы видите это год за годом. Он такой же игрок. Так что это довольно впечатляюще», — приводит слова Галлахера журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.

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