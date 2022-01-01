Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 88 голов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

Для 37-летнего капитана «столичных» эти голы стали 804-м, 805-м и 806-м в североамериканской карьере. Таким образом, Овечкин сократил отставание от великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, лидирующего в истории НХЛ по количеству шайб, до 88. Легендарный нападающий забил за карьеру 894 гола.

Напомним, в эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.