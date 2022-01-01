Стали известны все пары четвертьфиналистов на МЧМ-2023
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Сегодня, 1 января, в Галифаксе, Канада на стадионе «Скотиабанк-центр» завершился очередной поединок в рамках предварительного раунда молодёжного чемпионата мира – 2023 в квартете A. Сборная Канады одержала уверенную победу над сборной Швеции со счётом 5:1.
Таким образом, Канада cумела пробиться в плей-офф со второго места, Швеция — с третьего.
Пары 1/4 финала:
Чехия — Швейцария
Канада — Словакия
Финляндия — Швеция
США — Германия
Занявшие последние места в группах Австрия и Латвия сыграют в утешительном раунде.
Канада уже 18-й раз в истории принимает молодёжный чемпионат мира по хоккею. В турнире традиционно участвуют 10 национальных молодёжных команд. Финал престижных соревнований состоится 5 января.
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