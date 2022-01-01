Кучеров стал вторым игроком с 40 голевыми передачами в сезоне НХЛ. Первым был Макдэвид

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился ассистентским дублем, который помог ему достичь отметки в 40 результативных передач в чемпионате НХЛ. 29-летний нападающий стал вторым игроком, кому покорилась данная отметка в текущем сезоне. Первым стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в эти минуты принимающий участие в матче с «Виннипег Джетс» и имеющий шанс выйти на чистое первое место в ассистентской гонке НХЛ.
Всего на счету Никиты в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 35 матчей, в которых он набрал 53 (13+40) очка. Кучеров быстрее всех в истории своего клуба достиг отметки в 40 результативных передач — ему для этого потребовалось всего 35 матчей.
- 1 января 2023
-
06:54
-
06:38
-
06:36
-
06:20
-
06:12
-
06:02
-
05:42
-
05:04
-
04:50
-
04:38
-
04:26
-
04:23
-
04:10
-
03:52
-
03:47
-
03:39
-
03:38
-
03:33
-
03:30
-
03:23
-
03:17
-
03:10
-
02:59
-
02:50
-
02:49
-
02:46
-
02:41
-
02:33
-
02:31
-
02:21
-
02:18
-
02:13
-
02:00
-
01:53
-
01:33