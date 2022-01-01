Кучеров стал вторым игроком с 40 голевыми передачами в сезоне НХЛ. Первым был Макдэвид

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Аризону Койотс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился ассистентским дублем, который помог ему достичь отметки в 40 результативных передач в чемпионате НХЛ. 29-летний нападающий стал вторым игроком, кому покорилась данная отметка в текущем сезоне. Первым стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, в эти минуты принимающий участие в матче с «Виннипег Джетс» и имеющий шанс выйти на чистое первое место в ассистентской гонке НХЛ.

Всего на счету Никиты в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ 35 матчей, в которых он набрал 53 (13+40) очка. Кучеров быстрее всех в истории своего клуба достиг отметки в 40 результативных передач — ему для этого потребовалось всего 35 матчей.

