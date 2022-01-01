Михайлов: Овечкин с волнением заставляет смотреть всю НХЛ, как будет бить рекорд Гретцки
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал хет-трике капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Монреаль Канадиенс». В этом матче 37-летний форвард забил свою 806-ю шайбу.
«Хочу поздравить Александра Овечкина с наступившим новым годом! Он молодец, что оформил хет-трик! Александр с волнением заставляет смотреть американцев и всю НХЛ, как будет бить рекорд Гретцки», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.
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