Каменский: Овечкину реально забросить 50 шайб за сезон

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трёхкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал хет-трик капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Монреаль Канадиенс» (9:2). В этом матче 37-летний форвард забил свою 806-ю шайбу. Также бывший игрок назвал цель «столичных» на сезон.

«Александр сделал всем подарок на Новый год, мы, его болельщики, его поздравляем. Если он будет так забивать, то очень быстро догонит Уэйна Гретцки. Может ли он забросить 50 шайб за сезон? В этом сезоне для Саши всё реально.

Думаю, единая цель, естественно, — Кубок Стэнли. Менеджмент клуба работает, наверняка будут какие-то трансферы. Команда оживает, начинает лучше играть, поэтому, конечно, это одна из ведущих команд лиги», — цитирует Каменского ТАСС.

Овечкин сократил отставание в списке лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 88 шайб. У Гретцки в активе 894 шайбы.