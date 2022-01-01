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Пастрняк близок к подписанию восьмилетнего контракта с «Бостоном» на $ 88 млн

Пастрняк близок к подписанию восьмилетнего контракта с «Бостоном» на $ 88 млн
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«Бостон Брюинз» близок к продлению контракта с нападающим команды Давидом Пастрняком, сообщает журналист Рич Киф в своём «твиттере».

По информации журналиста, стороны находятся в заключительной стадии сделки на восемь лет и $ 88 млн.

26-летний чех всю карьеру в Национальной хоккейной лиге выступает за «Брюинз». Пастрняк сыграл 546 матчей, в которых набрал 554 (265+289) очка.

В текущем сезоне Давид провёл 36 матчей, в которых забросил 25 шайб и отдал 25 результативных передач.

«Бостон Брюинз» после 36 матчей набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» встретятся с «Питтсубрг Пингвинз» в рамках «Зимней классики» на открытом воздухе. Начало встречи запланировано на 22:00 мск 2 января.

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