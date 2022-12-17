Пастрняк сравнялся с легендой «Бостона» Орром по количеству сезонов с 20 забитыми голами

В эти минуты проходит матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». После первого периода счёт 1:0 в пользу хозяев.

На восьмой минуте счёт в матче открыл Давид Пастрняк с передачи Хампуса Линдхольма. Для 26-летнего нападающего эта шайба стала 20-й в текущем регулярном сезоне. Таким образом, этот сезон стал седьмым в карьере чеха, в котором он забивал минимум 20 шайб. По этому показателю он вышел за 10-е место в истории «Бостона» и сравнялся с легендарным хоккеистом клуба — Бобби Орром, сообщает пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Пастрняк забросил 20 шайб и отдал 21 результативную передачу, набрав в общей сложности 41 очко. В следующем матче «Бостон» сыграет с «Флоридой Пантерз» в ночь на 20 декабря в 3:00 мск.