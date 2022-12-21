Sportsnet — о голкипере «Каролины» Кочеткове: абсолютное сокровище

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский голкипер хозяев Пётр Кочетков повторил рекорд клуба по количеству игр без поражений в основное время среди вратарей. Этот матч стал десятым кряду без поражений в основное время для Кочеткова. Российский голкипер стал первой звездой матча. Голкипер отразил 37 из 38 бросков по своим воротам.
Официальный аккаунт в соцсети канадского спортивного СМИ Sportsnet эмоционально отреагировал на послематчевое интервью Кочеткова, в котором россиянина смутила реакция трибун на его великолепное выступление в матче с «Нью-Джерси».
«Пётр Кочетков — абсолютное сокровище», — говорится в сообщении аккаунта Sportsnet в соцсети.
Фото: скриншот официального аккаунта Sportsnet в соцсети
В текущем сезоне на счету Кочеткова 10 побед в 15 матчах с процентом отражённых бросков 92,8%.
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