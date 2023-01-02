Свечников реализовал буллит в послематчевой серии и помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов.
Счёт в матче открыл нападающий «Каролины» Дерек Степан. Ему ассистировали Стефан Ноэсен и Еспери Котканиеми.
«Нью-Джерси Дэвилз» трижды смог отыграться в этом матче, а также выйти вперёд. В составе хозяев ярко выделялся Йеспер Братт, оформивший дубль в ворота гостей.
Основное время матча закончилось со счётом 4:4.
Судьбу победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги решила серия буллитов, в которой показал свои профессиональные навыки российский хоккеист Андрей Свечников. Игрок реализовал буллит в серии послематчевых бросков и принёс «Каролине» победу в матче-триллере с «Нью-Джерси».
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