Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов.



Счёт в матче открыл нападающий «Каролины» Дерек Степан. Ему ассистировали Стефан Ноэсен и Еспери Котканиеми.



«Нью-Джерси Дэвилз» трижды смог отыграться в этом матче, а также выйти вперёд. В составе хозяев ярко выделялся Йеспер Братт, оформивший дубль в ворота гостей.



Основное время матча закончилось со счётом 4:4.



Судьбу победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги решила серия буллитов, в которой показал свои профессиональные навыки российский хоккеист Андрей Свечников. Игрок реализовал буллит в серии послематчевых бросков и принёс «Каролине» победу в матче-триллере с «Нью-Джерси».