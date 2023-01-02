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Свечников реализовал буллит в послематчевой серии и помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»

Свечников реализовал буллит в послематчевой серии и помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов.

Счёт в матче открыл нападающий «Каролины» Дерек Степан. Ему ассистировали Стефан Ноэсен и Еспери Котканиеми.

«Нью-Джерси Дэвилз» трижды смог отыграться в этом матче, а также выйти вперёд. В составе хозяев ярко выделялся Йеспер Братт, оформивший дубль в ворота гостей.

Основное время матча закончилось со счётом 4:4.

Судьбу победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги решила серия буллитов, в которой показал свои профессиональные навыки российский хоккеист Андрей Свечников. Игрок реализовал буллит в серии послематчевых бросков и принёс «Каролине» победу в матче-триллере с «Нью-Джерси».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Степан (Ноэсен, Котканиеми) – 28:00 (5x5)   1:1 Хьюз (Мерсер, Хаула) – 36:18 (5x5)   1:2 Ахо – 38:14 (4x5)   2:2 Братт (Татар) – 46:15 (5x5)   2:3 Степан (Ноэсен, де Хаан) – 48:04 (5x5)   3:3 Хишир (Братт, Татар) – 48:38 (5x5)   4:3 Братт (Хэмилтон, Грейвз) – 53:48 (4x4)   4:4 Нечас (Бёрнс, Ахо) – 55:32 (4x3)   4:5 Свечников – 65:00 (ПБ)
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