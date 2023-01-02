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Овечкин занимает первое место по попаданию в каркас ворот в текущем розыгрыше НХЛ

Овечкин занимает первое место по попаданию в каркас ворот в текущем розыгрыше НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает первое место по попаданию в каркас ворот в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Российский хоккеист делит первое место по данному показателю с американским нападающим «Каролины Харрикейнз» Винсентом Трочеком. Игроки смогли сделать это по 10 раз.

Второе место занимает канадец Коннор Макдэвид с девятью попаданиями.

Тройку замыкает нападающий «Калгари Флэймз» Тайлер Тоффоли — 8.

Напомним, Овечкин забросил три шайбы во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

Теперь на счету российского нападающего 1455 (806+649) результативных передач за карьеру в НХЛ. Овечкин сыграл 1313 матчей. Таким образом, 37-летний капитан «Вашингтона» сократил отставание от легендарного финского хоккеиста Теэму Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до двух очков.

Овечкин с сыном принял участие в тренировке «Вашингтона»:

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