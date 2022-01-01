Александр в восьмой раз в карьере забросил 50 шайб за календарный год и стал шестым игроком в истории с 30 хет-триками.

Овечкин снова в компании величайших! Оформил хет-трик и повторил 37-летний рекорд в НХЛ

Александр Овечкин к последнему матчу уходящего года подошёл с 49 голами в 82 матчах и на восьмом месте в списке снайперов НХЛ на этом отрезке. Впереди – Драйзайтль, Томпсон, Капризов, Робертсон, Пастрняк, Макдэвид и Мэттьюс, но все они как минимум на 10 лет моложе, а капитан «Вашингтона» держит гроссмейсерский уровень в солидные 37 лет.

Овечкин в этом году в погоне за рекордом Уэйна Гретцки обошёл Бретта Халла, Яромира Ягра и Горди Хоу, а также махнул с шестого на четвёртое место по голам в равных составах и на второе место – по победным голам.

Ровно год назад Ови побил рекорд лиги по голам в большинстве, обогнав Дэйва Андрейчука. Оставалось и этот полный исторических свершений год завершить по-праздничному. Матч с юным и неопытным «Монреалем», который сейчас не ловит звёзд с неба, стал отличной возможностью.

Овечкин сегодня сменил партнёров по звену и выходил с Евгением Кузнецовым. Эта тройка и создала первый гол в первой же смене. После перехвата в чужой зоне шайба пришла к Эрику Густаффсону, который быстро обыгрался с Кузнецовым, поставив в тупик вратаря, и забил в пустой угол! Шведский защитник любит подключаться к атакам и довёл свою результативную серию уже до семи матчей (в которых набрал 11 очков).

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Мощное начало «Вашингтона» продолжилось шайбой Гарнета Хэтэуэя, но и «Монреаль» действовал не менее активно. Гости постоянно караулили ошибки и угрожали воротам Чарли Линдгрена – тут были и перехваты в слоте, и выходы один на один, но голкипер «столичных» раз за разом выручал своих партнёров.

В начале второго периода старания «Монреаля» принесли плоды – в формате «четыре на три» Коул Кофилд сократил отставание, забросив свою 20-ю шайбу в сезоне. Но на это довольно быстро ответил Ник Дауд, а через несколько секунд за дело взялся уже Овечкин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Есть 50-й гол в году, а вместе с ним – и повторение ещё одного рекорда НХЛ. 37 лет назад великий снайпер Майк Босси в восьмой раз в карьере забросил как минимум 50 шайб за календарный год. Сегодня он стал делить это достижение с россиянином, которому это удвалось в 2022, 2018, 2015, 2013, 2009, 2008, 2007 и 2006 годах.

Также Ови побил рекорд по количеству голов в первых 39 матчах сезона в возрасте 37 лет или старше (24), который ранее принадлежал Брендану Шэнахану (23 гола в сезоне-2006/2007).

Вездесущий Кофилд снова пробил Линдгрена, но «Вашингтон» было уже не остановить. Дилан Строум в большинстве хотел отдать Дмитрию Орлову на пустые ворота, но его передачу заблокировали, и тогда он в ближнем бою сам расправился с Джейком Алленом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Овечкин вернулся в свой офис и от души приложился в большинстве в притирку со штангой. Трибуны загудели «Ови, Ови, Ови!», приветствуя 25-й гол россиянина в этом сезоне. До Гретцки уже 89, а ведь совсем недавно отмечали 100 шайб до Великого. Что сказать, Александр Великий действительно замотивирован разобраться с главной снайперской задачей XXI века как можно скорее.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матч-концерт продолжился ассистентским хет-триком Кузнецова. Он сделал несколько кругов по зоне, оценивая обстановку, и в итоге выдал идеальный пас на гол Маркусу Юханссону. Мог бы быть и ассистентский покер, но вторую шайбу Юханссона отменили из-за офсайда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» тут же забил ещё, а затем был хет-трик Овечкина, который воскресил воспоминания о совсем молодом Саше, который продавливает защитников и на скорости закладывает вираж на ворота. Ови снова в компании величайших, он стал шестым игроком в истории после Уэйна Гретцки, Марио Лемье, Майка Босси, Бретта Халла и Фила Эспозито, который не менее 30 раз оформлял трюк со шляпами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Можно ли придумать новогодний хоккейный подарок круче хет-трика Овечкина? В 2023-м году все будут ждать от Ови новых свершений. Пора, например, обгонять Эспозито по хет-трикам (32)!