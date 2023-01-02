31 сейв Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения в матче с «Сиэтлом»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Айлендерс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Адам Ларссон, Ээли Толванен, Оливер Бьёркстранд, а также Брэндон Танев. Винс Данн и Янни Гурд записали на свой счёт по две результативные передачи.

Автором единственной заброшенной шайбы в составе гостей стал Мэтью Барзал. Ему ассистировали Кейси Сизикас и Джош Бейли. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 31 спасение. Его соотечественник, защитник Александр Романов результативными действиями в этом матче отметиться не сумел.

«Сиэтл» одержал первую за четыре матча победу, «Айлендерс», в свою очередь, потерпел первое поражение за аналогичный отрезок.