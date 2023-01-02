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31 сейв Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения в матче с «Сиэтлом»

31 сейв Сорокина не спас «Айлендерс» от поражения в матче с «Сиэтлом»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Айлендерс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Адам Ларссон, Ээли Толванен, Оливер Бьёркстранд, а также Брэндон Танев. Винс Данн и Янни Гурд записали на свой счёт по две результативные передачи.

Автором единственной заброшенной шайбы в составе гостей стал Мэтью Барзал. Ему ассистировали Кейси Сизикас и Джош Бейли. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 31 спасение. Его соотечественник, защитник Александр Романов результативными действиями в этом матче отметиться не сумел.

«Сиэтл» одержал первую за четыре матча победу, «Айлендерс», в свою очередь, потерпел первое поражение за аналогичный отрезок.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2023, понедельник. 04:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Ларссон (Донато, Спронг) – 09:53 (5x5)   1:1 Барзал (Сизикас, Бейли) – 17:30 (5x5)   2:1 Толванен (Данн, Макканн) – 23:58 (5x4)   3:1 Бьёркстранд (Олексяк, Гурд) – 33:04 (5x5)   4:1 Танев (Данн, Гурд) – 59:25 (en)
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