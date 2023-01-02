Тренер «Нью-Джерси» прокомментировал кошмарную ошибку вратаря в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал курьёзную ошибку голкипера Маккензи Блэквуда в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз». Вратарь попытался сыграть на выходе, однако не попал клюшкой по шайбе, которая отскочила к Себастьяну Ахо. Форварду «ураганов» оставалось лишь попасть в пустые ворота, что он и сделал.

«Если ты просишь своего вратаря играть с шайбой, то будешь видеть такие ошибки. Когда вратарю приходится играть с шайбой так, как он может, это обязательно произойдёт. Он пытался играть правильно», — приводит слова Раффа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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