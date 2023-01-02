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Защитник Эрик Карлссон установил новый рекорд «Сан-Хосе» по длине результативной серии

Защитник Эрик Карлссон установил новый рекорд «Сан-Хосе» по длине результативной серии
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Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, хоккеист «акул» продлил свою результативную серию до 13 встреч. Таким образом, Карлссон побил рекорд «Сан-Хосе» по продолжительности серии с набранными очками для игроков на любой позиции. Кроме того, швед стал 26-м защитником в истории НХЛ, сумевшим провести серию из 13+ матчей с результативными баллами.

Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

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