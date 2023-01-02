Картер о «Питтсбурге» и «Бостоне»: смотришь на составы и видишь будущих членов Зала славы
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джефф Картер поделился ожиданиями от «Зимней классики» — 2023 Национальной хоккейной лиги, в рамках которой «пингвины» сыграют с «Бостон Брюинз».
«Ты смотришь составы обеих команд и видишь там будущих членов Зала славы. Я думаю, что это будет особенный день для НХЛ, для нас, наших семей и для всех, кто нас поддерживает. Очень жду этого», — приводит слова Картера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, «Зимняя классика» — это ежегодные матчи Национальной хоккейной лиги, которые проводятся на открытом воздухе. В 2023 году в рамках традиционного шоу встретятся «Бостон» и «Питтсбург». Встреча пройдёт сегодня, 2 января и начнётся в 22:00 по московскому времени.
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