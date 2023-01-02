«Не буду тебя слушать». Свечников рассказал о беседе с Кочетковым перед победным буллитом

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал победный буллит, реализованный в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз».

«На самом деле — сразу же. Я помню, как Кочи (Пётр Кочетков, вратарь „Каролины“. — Прим. „Чемпионата“) много говорил перед моим буллитом, и я подумал: „Я не буду тебя слушать, я и так всё знаю“, — сказал Свечников после встречи.

Отметим, что Кочетков не вышел на лёд в этом поединке.

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Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов.