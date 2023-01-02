Панарин вплотную приблизился к Виктору Козлову по голам за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».
Как отмечает официальный сайт НХЛ, форвард «рейнджеров» довёл свой снайперский счёт до 197 голов в североамериканской карьере. Благодаря этому Панарин вплотную приблизился к Виктору Козлову (198) в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Хоккеисты занимают 19-е и 20-е места, соответственно. На 18-м идёт Валерий Каменский, забросивший в лиге ровно 200 шайб.
Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.
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