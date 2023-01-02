Панарин сравнялся с легендой «Монреаля» по очкам среди левых вингеров в первые 8 сезонов

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

Как отмечает StatsCentre на своей странице в «Твиттере», форвард «рейнджеров» довёл свой бомбардирский счёт в НХЛ до 612 очков. Таким образом, Панарин вышел на седьмое место в истории НХЛ по количеству баллов, набранных левыми крайними нападающими в первые восемь сезонов в лиге. Россиянин сравнялся с легендой «Монреаль Канадиенс» и членом «Тройного золотого клуба» Матсом Нэслундом. Больше набрали только Дэни Хитли (625), Илья Ковальчук (642), Брайан Пропп (667), Мишель Гуле (731), Александр Овечкин (735) и Люк Робитайлл (803).

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.