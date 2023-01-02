Экс-вратарь «Оттавы» — о голе Овечкина: я выглядел как худший вратарь в мире

Бывший вратарь «Коламбус Блю Джекетс» и «Оттавы Сенаторз» Паскаль Леклер вспомнил гол нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в очной встрече в октябре 2011 года. Россиянин забил гол в ворота Леклера броском в «домик» в овертайме и принёс «Вашингтону» победу во встрече с «сенаторами».

«Он нёсся на полном ходу, он был нацелен на гол. По какой-то причине он бросил иначе, чем обычно, никогда раньше не видел такого от него. Шайба проскользнула между щитков. Я выглядел как худший вратарь в мире в этом моменте. Мы потерпели поражение. А Ови обернулся и просто улыбался. Мы посмотрели друг на друга, и я сказал: «Ты потерял свой бросок». Он просто посмеялся. Забавный момент», — сказал Леклер в эфире YouTube-канала Sportsnet.