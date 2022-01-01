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Американские журналисты подсчитали, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки

Американские журналисты подсчитали, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки
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Журналисты Sportsnet Washington подсчитали, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в истории Национальной хоккейной лиги.

Так, если 37-летний капитан сохранит прежнюю скорострельность (0,61 гола за встречу), то ему потребуется 146 матчей, чтобы обогнать великого канадца. Это произойдёт в сезоне-2024/2025.

Если Овечкин покажет лишь 75% от нынешней средней результативности (0,458 шайбы за встречу), тогда придётся сыграть 194 матча. В таком случае рекорд Гретцки также падёт в сезоне-2024/2025.

Наконец, если скорострельность россиянина снизится наполовину (0,305 гола за матч), Овечкину потребуется 291 встреча. При таком раскладе нападающий побьёт рекорд Гретцки только в сезоне-2026/2027.

Фото: Отрывок из трансляции

Напомним, 1 января на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Монреаль Канадиенс». «Столичные» одержали разгромную победу со счётом 9:2.

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