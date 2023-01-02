Форвард «Питтсбурга» Кросби рассказал об играх в «Зимней классике»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вспомнил свой первый матч в рамках «Зимней классики» в 2008 году и рассказал о противостоянии его команды с «Бостон Брюинз».
«Когда мы играли в первый раз в 2008 году, мы не знали, сыграем ли когда-нибудь ещё в таком формате. Я не знал, будет ли это разовым мероприятием или станет ежегодным. Быть в таком месте — это определённо то, чему все по-настоящему рады.
Очевидно, у двух команд, играющих друг с другом, также много истории. Всё это вместе взятое, надеюсь, позволит создать хороший продукт», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, сегодня, 2 января, в 22:00 мск на стадионе «Фенуэй Парк» в Бостоне состоится «Зимняя классика». Под открытым небом встретятся «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз».
- 2 января 2023
-
20:54
-
20:44
-
20:29
-
20:17
-
20:06
-
19:46
-
19:31
-
19:06
-
19:00
-
18:42
-
18:30
-
18:18
-
18:08
-
17:57
-
17:35
-
17:31
-
17:09
-
16:56
-
16:31
-
16:16
-
15:55
-
15:49
-
15:24
-
14:56
-
14:35
-
14:19
-
13:55
-
13:48
-
12:52
-
12:20
-
11:55
-
11:29
-
10:58
-
10:37
-
10:16