Форвард «Питтсбурга» Кросби рассказал об играх в «Зимней классике»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вспомнил свой первый матч в рамках «Зимней классики» в 2008 году и рассказал о противостоянии его команды с «Бостон Брюинз».

«Когда мы играли в первый раз в 2008 году, мы не знали, сыграем ли когда-нибудь ещё в таком формате. Я не знал, будет ли это разовым мероприятием или станет ежегодным. Быть в таком месте — это определённо то, чему все по-настоящему рады.

Очевидно, у двух команд, играющих друг с другом, также много истории. Всё это вместе взятое, надеюсь, позволит создать хороший продукт», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня, 2 января, в 22:00 мск на стадионе «Фенуэй Парк» в Бостоне состоится «Зимняя классика». Под открытым небом встретятся «Бостон Брюинз» и «Питтсбург Пингвинз».