Голкипер «Айлендерс» Варламов выведен из списка травмированных

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов выведен из списка травмированных, сообщает журналист Эндрю Гросс в своём «твиттере».

В связи с этим тренерский штаб принял решение отправить вратаря «островитян» Кори Шнайдера в клуб АХЛ «Бриджпорт».

Напомним, 23 декабря 2022 года 34-летнего российского вратаря перевели в список долгосрочно травмированных.

В нынешнем сезоне Варламов принял участие в 12 матчах, в которых одержал восемь побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,65.

«Нью-Йорк Айлендерс» после 38 матчей набрал 44 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона НХЛ «островитяне» в гостях сыграют с «Ванкувер Кэнакс» 4 января в 6:00 мск.