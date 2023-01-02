Голкипер «Айлендерс» Варламов выведен из списка травмированных
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов выведен из списка травмированных, сообщает журналист Эндрю Гросс в своём «твиттере».
В связи с этим тренерский штаб принял решение отправить вратаря «островитян» Кори Шнайдера в клуб АХЛ «Бриджпорт».
Напомним, 23 декабря 2022 года 34-летнего российского вратаря перевели в список долгосрочно травмированных.
В нынешнем сезоне Варламов принял участие в 12 матчах, в которых одержал восемь побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,65.
«Нью-Йорк Айлендерс» после 38 матчей набрал 44 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного сезона НХЛ «островитяне» в гостях сыграют с «Ванкувер Кэнакс» 4 января в 6:00 мск.
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