24 сейва Георгиева не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Вегасом»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2…

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио, а также Николя Руа, записавший на свой счёт дубль.

У хозяев забивали Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Арттури Лехконен записал на свой счёт две результативные передачи. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев по ходу матча совершил 24 спасения.

«Эвеланш» забросили быструю шайбу и вели в счёте, однако в итоге проиграли матч. «Колорадо» потерпел четвёртое поражение кряду. «Вегас», в свою очередь, одержал вторую подряд победу.