24 сейва Георгиева не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Вегасом»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2…
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио, а также Николя Руа, записавший на свой счёт дубль.
У хозяев забивали Натан Маккиннон и Микко Рантанен. Арттури Лехконен записал на свой счёт две результативные передачи. Российский голкипер «Колорадо» Александр Георгиев по ходу матча совершил 24 спасения.
«Эвеланш» забросили быструю шайбу и вели в счёте, однако в итоге проиграли матч. «Колорадо» потерпел четвёртое поражение кряду. «Вегас», в свою очередь, одержал вторую подряд победу.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2023, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Маккиннон (Рантанен, Лехконен) – 00:25 (5x5) 1:1 Амадио (Хаг, Стоун) – 17:02 (5x5) 1:2 Руа (Колесар, Корчак) – 27:14 (5x5) 1:3 Руа (Каррье, Пьетранджело) – 34:46 (5x5) 2:3 Рантанен (Лехконен, Маккиннон) – 51:08 (5x5)
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