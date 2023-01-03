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Игроки «Бостона» приехали на матч с «Питтсбургом» в бейсбольной форме

Игроки «Бостона» приехали на матч с «Питтсбургом» в бейсбольной форме
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Завершился матч «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На этот матч игроки «Бостона» прибыли в полном составе в экипировке бейсбольной команды. Хоккеисты взяли с собой даже все самые главные элементы инвентаря бейсбола.

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В составе «Бостона» дубль оформил Джейк Дебраск. Победную шайбу Дебраск забросил за две минуты до конца третьего периода.

За «Питтсбург» единственный гол забил Каспери Капанен. Российский нападающий Евгений Малкин не отметился результативными действиями, завершив матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Бостон» одержал вторую победу за последние три матча. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд.

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