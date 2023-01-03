Голкипер «Бостона» повторил достижение Василевского по победам в первых 25 матчах сезона

Завершился матч «Зимней классики» Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на бейсбольном стадионе «Фенуэй Парк» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк одержал свою 21 победу в текущем сезоне и повторил достижение голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского в сезоне-2020/2021 по количеству побед в первых 25 матчах сезона, сообщает «твиттер» StatsCentre. Также 21 победу одержал вратарь «Брюинз» Тайни Томпсон в сезоне-1929/1930.

После победы «Бостон» набрал 62 очка и продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, «Питтсбург» с 44 баллами располагается на седьмой строчке в таблице Востока.