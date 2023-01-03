Малкин едва не спас «Питтсбург» от поражения, забив спустя секунду после финальной сирены

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был близок к тому, чтобы спасти свою команду от поражения в матче «Зимней классики» с «Бостон Брюинз».

При счёте 2:1 в пользу «Бостона» Малкин забросил шайбу, но сделал это спустя секунду после финальной сирены. Судьи не засчитали взятие ворот, и победу в этой встрече одержал «Бостон».

В этой встрече Малкин не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Бостон» одержал вторую победу за последние три матча. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Питтсбург» проведёт матч с «Вегас Голден Найтс». Оба матча пройдут 6 января.