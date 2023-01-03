Малкин едва не спас «Питтсбург» от поражения, забив спустя секунду после финальной сирены
Поделиться
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был близок к тому, чтобы спасти свою команду от поражения в матче «Зимней классики» с «Бостон Брюинз».
При счёте 2:1 в пользу «Бостона» Малкин забросил шайбу, но сделал это спустя секунду после финальной сирены. Судьи не засчитали взятие ворот, и победу в этой встрече одержал «Бостон».
В этой встрече Малкин не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Бостон» одержал вторую победу за последние три матча. «Питтсбург», в свою очередь, потерпел пятое поражение подряд.
В следующем матче «Бостон» встретится с «Лос-Анджелес Кингз», а «Питтсбург» проведёт матч с «Вегас Голден Найтс». Оба матча пройдут 6 января.
Комментарии
- 3 января 2023
-
02:53
-
02:34
-
01:16
-
00:00
- 2 января 2023
-
23:55
-
23:51
-
23:17
-
23:00
-
22:47
-
22:31
-
22:08
-
21:49
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:12
-
20:54
-
20:44
-
20:29
-
20:17
-
20:06
-
19:46
-
19:31
-
19:06
-
19:00
-
18:42
-
18:30
-
18:18
-
18:08
-
17:57
-
17:35
-
17:31
-
17:09
-
16:56
-
16:31
Партнерский контент