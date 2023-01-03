«Детройт» выставил на драфт отказов Врану, включённого в программу помощи игрокам НХЛ

«Детройт Ред Уингз» выставил 26-летнего чешского нападающего Якуба Врану на драфт отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Таким образом, любая команда может забрать форварда в течение 24 часов. Соглашение Враны с «красными крыльями» действует до конца следующего сезона, в среднем за год нападающий получает $ 5,25 млн.

Напомним, чех прошёл основную программу помощи игрокам НХЛ, начавшуюся для спортсмена из «Детройта» в середине октября. Она помогает хоккеистам в борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами, а также с преодолением психологических проблем. Забота о Вране продолжит осуществляться в соответствии с программой помощи игрокам.

В декабре форвард вернулся в состав, после чего был отправлен в АХЛ для набора формы. Там он сыграл три матча, в которых не набрал очков при показателе полезности «-5».

Отметим, что Врана не играл в НХЛ с 16 октября. В текущем сезоне чешский форвард успел принять участие лишь в двух встречах регулярного чемпионата НХЛ. «Детройт» продолжал выплачивать ему заработную плату.