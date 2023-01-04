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Гол Панарина и пас Кравцова помогли «Рейнджерс» переиграть «Каролину»

Гол Панарина и пас Кравцова помогли «Рейнджерс» переиграть «Каролину»
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 5:3.

За победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, Филип Хитил и К'Андре Миллер. У гостей отличились Брент Бёрнс, Мартин Нечас и Джейлен Чатфилд.

Также стоит отметить двух российских нападающих Виталия Кравцова и Андрея Свечникова, у которых по одной голевой передаче на счету.

Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов, Пётр Кочетков – 24.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Штястны, Славин) – 07:24 (5x5)   1:1 Труба (Какко, Хитил) – 16:26 (5x4)   1:2 Нечас (Свечников, Штястны) – 16:42 (5x5)   2:2 Зибанеджад – 36:45 (5x4)   2:3 Чатфилд (Терявяйнен) – 37:14 (5x5)   3:3 Панарин (Линдгрен, Фокс) – 40:36 (5x5)   4:3 Миллер (Зибанеджад, Какко) – 50:27 (5x5)   5:3 Хитил (Миллер, Труба) – 58:57 (en)
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