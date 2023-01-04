Гол Панарина и пас Кравцова помогли «Рейнджерс» переиграть «Каролину»
Поделиться
На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 5:3.
За победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, Филип Хитил и К'Андре Миллер. У гостей отличились Брент Бёрнс, Мартин Нечас и Джейлен Чатфилд.
Также стоит отметить двух российских нападающих Виталия Кравцова и Андрея Свечникова, у которых по одной голевой передаче на счету.
Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов, Пётр Кочетков – 24.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Штястны, Славин) – 07:24 (5x5) 1:1 Труба (Какко, Хитил) – 16:26 (5x4) 1:2 Нечас (Свечников, Штястны) – 16:42 (5x5) 2:2 Зибанеджад – 36:45 (5x4) 2:3 Чатфилд (Терявяйнен) – 37:14 (5x5) 3:3 Панарин (Линдгрен, Фокс) – 40:36 (5x5) 4:3 Миллер (Зибанеджад, Какко) – 50:27 (5x5) 5:3 Хитил (Миллер, Труба) – 58:57 (en)
Комментарии
- 4 января 2023
-
05:36
-
05:22
-
04:49
-
04:47
-
03:40
-
00:11
- 3 января 2023
-
23:50
-
23:34
-
23:23
-
22:58
-
22:37
-
22:13
-
21:45
-
21:39
-
21:22
-
21:13
-
20:50
-
20:19
-
20:04
-
19:45
-
19:16
-
19:09
-
19:03
-
18:31
-
18:15
-
18:09
-
18:06
-
18:01
-
17:40
-
17:17
-
16:48
-
16:12
-
15:52
-
15:18
-
15:05
Партнерский контент