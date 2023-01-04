Гол Панарина и пас Кравцова помогли «Рейнджерс» переиграть «Каролину»

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 5:3.



За победителей забивали российский нападающий Артемий Панарин, Джейкоб Труба, Мика Зибанеджад, Филип Хитил и К'Андре Миллер. У гостей отличились Брент Бёрнс, Мартин Нечас и Джейлен Чатфилд.



Также стоит отметить двух российских нападающих Виталия Кравцова и Андрея Свечникова, у которых по одной голевой передаче на счету.



Игорь Шестёркин совершил 20 сейвов, Пётр Кочетков – 24.