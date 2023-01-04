Голевой пас Тренина помог «Нэшвиллу» переиграть «Монреаль»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.



В составе хозяев забросили Коди Гласс, Мэтт Дюшен, Роман Йоси, Томас Новак, Колтон Сиссонс и Маттиас Экхольм. Российский защитник «Предаторз» Яков Тренин сделал голевую передачу. У гостей отличились Джош Андерсон, Брендан Галлахер и Коул Кофилд.

«Монреаль» потерпел шестое поражение подряд и занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 33 баллами в 38 встречах. «Нэшвилл» располагается на 11-й строчке Запада с 38 очками в 36 матчах.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».