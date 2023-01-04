Голевой пас Тренина помог «Нэшвиллу» переиграть «Монреаль»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе хозяев забросили Коди Гласс, Мэтт Дюшен, Роман Йоси, Томас Новак, Колтон Сиссонс и Маттиас Экхольм. Российский защитник «Предаторз» Яков Тренин сделал голевую передачу. У гостей отличились Джош Андерсон, Брендан Галлахер и Коул Кофилд.
«Монреаль» потерпел шестое поражение подряд и занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 33 баллами в 38 встречах. «Нэшвилл» располагается на 11-й строчке Запада с 38 очками в 36 матчах.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Колорадо Эвеланш».
НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2023, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Гласс (Экхольм, Нидеррайтер) – 04:10 (5x4) 2:0 Сиссонс (Форсберг) – 05:49 (5x5) 3:0 Экхольм (Гранлунд, Нидеррайтер) – 10:42 (5x5) 3:1 Кофилд – 19:10 (5x5) 3:2 Андерсон (Друен, Ришар) – 26:40 (5x5) 4:2 Новак (Тренин, Жанно) – 28:18 (5x5) 5:2 Йози (Новак, Нидеррайтер) – 37:48 (5x5) 6:2 Дюшейн (Йози, Гранлунд) – 44:43 (5x3) 6:3 Галлахер (Хоффман, Дворак) – 56:59 (5x5)
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