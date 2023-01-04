«Игра против этой команды всегда особенная». Панарин — о победе в матче с «Каролиной»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу в матче с «Каролиной» (5:3). «Харрикейнз» прервали свою 11-матчевую победную серию.
«Конечно, мы стараемся выкладываться на 100 процентов в каждой игре, но игра против этой команды особенная. Может быть, им было сложнее сохранять концентрацию [из-за длительной победной серии], но они всё равно играли хорошо», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
В плей-офф прошлого сезона эти команды встретились в полуфинале Восточной конференции. Тогда победу в семи матчах одержали хоккеисты «Рейнджерс».
В прошедшей игре Панарин забросил шайбу и сравнял счёт в самом начале третьего периода. Всего на счету россиянина в текущем сезоне 44 (11+33) очка в 39 матчах.
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