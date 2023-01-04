«Игра против этой команды всегда особенная». Панарин — о победе в матче с «Каролиной»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу в матче с «Каролиной» (5:3). «Харрикейнз» прервали свою 11-матчевую победную серию.

«Конечно, мы стараемся выкладываться на 100 процентов в каждой игре, но игра против этой команды особенная. Может быть, им было сложнее сохранять концентрацию [из-за длительной победной серии], но они всё равно играли хорошо», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.

В плей-офф прошлого сезона эти команды встретились в полуфинале Восточной конференции. Тогда победу в семи матчах одержали хоккеисты «Рейнджерс».

В прошедшей игре Панарин забросил шайбу и сравнял счёт в самом начале третьего периода. Всего на счету россиянина в текущем сезоне 44 (11+33) очка в 39 матчах.