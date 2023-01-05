Вышински: рекорд Гретцки принадлежит Ови, пока Томпсон не скажет, что он принадлежит ему

Журналист ESPN Грег Вышински на своей странице в «Твиттере» высказался о противостоянии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и американского форварда «Баффало Сэйбрз» Тейджа Томпсона.

«Тейдж заставляет Овечкина слышать эти шаги. Рекорд Гретцки принадлежит тебе, пока Тейдж не решит, что он принадлежит ему, сэр!» — говорится в сообщении.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме. Тейдж Томпсон оформил хет-трик, включая победную шайбу за пределами основного времени. Овечкин забил два гола.