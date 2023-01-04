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«Что ещё можно сказать?!» Пресс-служба «Кэпиталз» эмоционально высказалась о голе Овечкина

«Что ещё можно сказать?!» Пресс-служба «Кэпиталз» эмоционально высказалась о голе Овечкина
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Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в «Твиттере» эмоционально отреагировала на дубль российского нападающего Александра Овечкина в ворота «Баффало Сэйбрз». Второй гол 37-летний капитан «столичных» забил на 48-й минуте. Овечкин получил передачу от Конора Шири, навязавшего борьбу за воротами, и пробил вратаря «клинков».

«Что ещё можно сказать?!» — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». «Столичные» уступили соперникам со счётом 4:5 в овертайме. Овечкин забросил две шайбы, став второй звездой встречи. Российский нападающий забил свои 807-й и 808-й голы в североамериканской карьере, сократив отставание от Уэйна Гретцки до 86 шайб.

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