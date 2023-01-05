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«Далеко не каждый сможет». Муранов прокомментировал сенсационный прорыв партнёра по звену

«Далеко не каждый сможет». Муранов прокомментировал сенсационный прорыв партнёра по звену
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Нападающий московского «Динамо» Иван Муранов похвалил за работу одноклубника Максима Джиошвили и считает его вызов в сборную России абсолютно заслуженным.

«Я хочу сказать, что, если человеку 26 лет, а он играет в ВХЛ, ездит на всех этих автобусах и всё равно не теряет веры в то, что попадёт в главную команду КХЛ, это вообще далеко не каждый сможет. Когда он подписал контракт с «Динамо», я начал смотреть его игры в «Вышке», потому что мне было интересно и я понимал, что его, скорее всего, поставят ко мне в звено. Там он выкладывался в каждой игре, особенно в плей-офф, бегая столько, что я даже не знаю, возможно ли в принципе столько пробежать. И вот после того пути, который Максим прошёл, он был полностью достоин вызова в сборную России», — сказал Муранов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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