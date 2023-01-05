«Нужно понимать, какие цвета мы защищаем». Большое интервью с лидером московского «Динамо»

Выпускник СДЮШОР московского «Динамо» – 2016 нападающий Иван Муранов дебютировал в КХЛ в составе родного клуба ещё в сентябре 2018 года, но долгое время находился в тени более звёздных партнёров. Радикальное обновление состава столичной команды, произошедшее в прошлое межсезонье, привело к тому, что ещё молодой 23-летний форвард моментально превратился в одного из главных старожилов московского клуба.

Буквально в самом начале предсезонного сбора «Динамо» главный тренер Алексей Кудашов определил Муранова в номинально первую тройку нападения, где его партнёрами стали титулованный Илья Каблуков и наконец выбравшийся из ВХЛ Максим Джиошвили. На протяжении практически всего сезона тройка Каблукова играет таким образом, что у наставника «Динамо» нет оснований искать более эффективное сочетание.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» проводящий лучший сезон в карьере Муранов назвал переломный момент в регулярном чемпионате, после которого динамовцы выдали 11-матчевую серию с набранными очками, на конкретных примерах рассказал о ценности полученных советов от Каблукова и объяснил главную проблему в своей игре, без решения которой сам Иван не будет до конца удовлетворён личной статистикой.

«Всё равно стараемся проводить время командой, даже в такие праздники»

– Иван, разговариваем спустя некоторое время после наступления Нового года, поэтому первый вопрос лежит на поверхности – как и где отметил праздник?

– Находился дома с семьёй, ещё с нами была семья Макса Джиошвили. На следующий день Илья Каблуков, Кирилл Готовец и Влад Ефремов присоединились к нам вместе с семьями и детьми. Всё равно стараемся проводить время командой, даже вот в такие праздники. Если даже не в сам Новый год, то уже на следующий день собраться.

– Если вспомнить детство, то каким был самый памятный подарок на Новый год?

– Помню, как родители мне подарили лыжи, правда, это было не на Новый год, но мама до сих пор припоминает мне эти лыжи, на которые я даже не встал (смеётся). А так, наверное, самый памятный подарок – это приставка. Потом весь следующий день в неё играл.

– За такой короткий временной интервал успели перезагрузиться после очень тяжёлого и продуктивного декабря и с новыми силами и эмоциями вернуться в рабочий режим?

– Да, успел хорошо выспаться. Все ребята спали уже в самолёте на пути из Сочи в Москву. В пять часов утра добрался до дома, там поспал, и поехали к родителям на дачу. Думаю, что получилось перезагрузиться.

– Всего два выходных было между последним матчем «Динамо» в 2022 году и тренировкой 2 января перед матчем с ЦСКА. В такие моменты не появляется лёгкое чувство досады, что в детстве решил заниматься хоккеем и сейчас приходится работать, когда вся страна празднует?

– Нет, никакой досады никогда не было. Тем более практически всегда в новогоднюю ночь был в кругу друзей или семьи. Но бывало, что 1 января были игры, так, например, на молодёжном чемпионате мира 1 января была игра с канадцами, и там уже было не до Нового года.

Иван Муранов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«ЦСКА — это клуб, в котором я начал заниматься хоккеем. Армейцы дали мне старт»

– Первый матч в 2023 году провели с ЦСКА, в детской школе которого ты начинал свой путь в хоккее. Можешь ли вспомнить, почему произошёл переход в «Динамо» и являются ли в этой связи встречи с армейцами для тебя дополнительным раздражителем?

– ЦСКА – это клуб, в котором я начал заниматься хоккеем и играл в нём до 14 лет, после чего уже перешёл в «Динамо». Раздражителем для меня дерби с армейцами не являются. Наоборот, я считаю, что это клуб, который действительно дал мне старт в хоккее.

– А почему всё-таки перешёл из ЦСКА в «Динамо»?

– У нас по сборной был тренером Сергей Владимирович Голубович, который тогда ещё был тренером и в школе «Динамо». Он меня забрал, и так получилось, что я оказался у него.

– Для очень многих болельщиков московского «Динамо» выпуск 1999 года рождения является настоящей болью, потому что ваше поколение считалось сильнейшим в истории клубной СДЮШОР, но на выходе ты оказался единственным игроком, кто закрепился в составе клуба. Не обидно, что другие ребята играют за пределами «Динамо»?

– Знаешь, не могу сказать, что мне обидно. Просто мне есть куда расти, потому что у нас есть Клим Костин и Лёха Торопченко, которые играют в НХЛ. Клим вот сейчас начал забивать голы за «Эдмонтон». Множество ребят из выпуска играют если не в «Динамо», то в других командах – в «Локомотиве», в «Спартаке», в СКА. У нас был действительно хороший выпуск, и даже те ребята, которые пропадали с радаров, сейчас начинают опять играть.

– С кем из ребят поддерживаешь наиболее приятельские отношения?

– С Ваней Чеховичем из «Локомотива», с Торопченко иногда видимся летом, с Алексеем Липановым тоже общаемся, тем более что сейчас он находится рядом – в системе «Спартака». С Климом иногда тоже переписываемся.

«После большого поражения от Минска напомнили самим себе, как должны действовать. У нас клуб с историей — нельзя приходить и отбывать номер»

– Возвращаясь к клубным делам, в последнее время успело сложиться стойкое ощущение, что у «Динамо» выработался серьёзный комплекс двух армейских клубов. Как бы ни складывались матчи в регулярке или в плей-офф, насколько бы сильно ни играла команда в конкретных играх, но 90% матчей всё равно завершались поражениями.

– Никакого комплекса ЦСКА и СКА у нас совершенно точно нет. В последнее время было большое количество равных матчей, которые завершались с разницей в одну шайбу, как это и произошло в двух последних играх с ЦСКА. Нам без разницы, против кого мы выходим играть. Просто необходимо выполнять тренерскую установку. Тут всё максимально просто. Если делаем всё правильно, то выигрываем матчи.

– Судя по последним результатам, «Динамо» всё чаще стало делать всё правильно. Как изнутри команды ощущается положительная 11-матчевая серия с набранными очками?

– Состояние прекрасное, потому что после последнего большого поражения – 2:6 от Минска – мы собрались, поговорили и ещё раз выяснили, как должны действовать и что нужно делать на льду.

– Мой следующий вопрос как раз и должен был коснуться того самого разговора в раздевалке. Что изменилось в подходе команды после его проведения?

– Не могу сказать, что мы что-то изменили. Просто вернулись к тому, с чего начинали. Мы напомнили всем ребятам и самим себе, как надо играть. Нельзя приходить и просто отбывать номер. У нас клуб с историей, и нужно понимать, какие цвета ты защищаешь.

– Если вспомнить старт сезона, то он получился очень успешным для «Динамо», а потом наступил заметный спад, финалом которого и стало то самое поражение от Минска. Произошла потеря собранности после хорошего начала чемпионата?

– Начался рутинный процесс, когда матчи следуют друг за другом. И если ты теряешь нить игры, то потом очень тяжело её вновь найти. Даже если ты стараешься, то тебе иногда просто не везёт, и всё это накладывается. Надо постоянно разговаривать, нужно постоянно поддерживать друг друга, потому что выбраться из такого положения можно только всем вместе.

– Дмитрий Рашевский в своём интервью отмечал, что в этом сезоне в команде отличная атмосфера и намного больше позитива в сравнении с прошлым годом. Согласен с его точкой зрения?

– Лично я не заметил какой-то другой атмосферы. У нас и в прошлом году была хорошая атмосфера, все общались, и было много позитива. Любой мог подойти к Вадиму Шипачёву или Славе Войнову и задать какой-то вопрос. Но я просто скажу иначе – атмосфера не стала лучше или хуже, она просто стала другой. У нас омолодилась команда, и пошли совершенно другие разговоры.

– Сейчас все находятся на одной волне?

– Одна волна и раньше была, просто сейчас в молодой команде другие темы для разговора, они более молодёжные.

– Какие ожидания от второй части сезона? Есть ли внутреннее ощущение того, что эта команда способна решать большие задачи?

– Эта команда способна на многое, если будет играть так, как мы делаем это сейчас.

«Был бы доволен статистикой, если бы реализовывал хотя бы треть своих моментов. И то не до конца»

– Если честно и прямо называть вещи своими именами, то можно смело констатировать, что ты проводишь свой лучший сезон в карьере. Насколько сам удовлетворён демонстрируемой игрой и статистическими показателями?

– Наверное, мне надо просто моменты реализовывать, хотя бы одну треть, тогда я буду доволен, но всё равно не до конца. Потому что столько выходов один в ноль, столько бросков… Я не знаю, что с этим сделать. Стараюсь просто не замечать. Даже шальные шайбы не заходят. Иногда, когда долго не идёт, бросил один раз, и случайная шайба зашла. А тут нет.

– Примерно так было в памятном матче с «Магниткой», когда Паскуале завёз шайбу в свои ворота.

– Да, но только это было самое начало сезона, а сейчас у меня и такие не залетают.

– Лично у меня уже давно сложилось ощущение, что если бы ты реализовывал хотя бы четверть от созданных тобой самим моментов, то сейчас бы твоя статистика находилась на уровне того же Уила. Сильно грузишься от упущенных шансов?

– Всё-таки надеюсь, что это должно прийти. Этому нельзя научить, это должно само прийти. Понимание, куда бросать в тех или иных моментах. Может быть, надо расслабиться в момент выполнения броска, а где-то, наоборот, выжать до конца. Наверное, это зависит от опыта, поэтому многие ребята и бросают. Он бросит три раза за игру и что-то забьёт, а не как у меня – восемь бросков за игру, один из них в створ.

– Со стороны есть ощущение, что самые большие проблемы возникают с реализацией выходов один в ноль.

– Я всё считаю. По-моему, у меня в сезоне было 15 выходов один в ноль. Один раз забил – отменили из-за вне игры.

– В недавнем победном дерби со «Спартаком».

– Именно так. Это вот был 16-й выход. Я его не взял в расчёт.

– При этом со средней дистанции у тебя броски залетают намного чаще.

– А я тогда глаза закрываю (смеётся). А там приходится на вратаря смотреть.

– Недавно произошёл курьёзный эпизод с минским «Динамо», когда ты забил в пустые ворота, эмоционально отпраздновал – выкинул клюшку на трибуны и получил удаление до конца матча. Что это было?

– Здесь нужно вернуться к тому, о чём мы и говорили. В той игре я убежал один в ноль – не забил. Перед тем как всё-таки забить, сначала тоже не попал в пустые. И это был эмоциональный выброс. Я даже не понял, что сделал. Слава богу, что мужчина поймал клюшку, которая вылетела, и вроде всё нормально обошлось (никому не попало по голове клюшкой). Он радовался даже больше, чем я.

– На следующий день не было ли опасений, что последует дисквалификация от КХЛ?

– Уточнял у сотрудников клуба. Сказали, что, скорее всего, выпишут штраф, но дисквалификации не должно быть. Конечно, я переживал из-за того, что сделал. Если честно, на меня всё это совсем не похоже.

Иван Муранов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Сколько я играл в хоккей, мне никто не говорил того, о чём подсказывает Каблуков»

– Ваша тройка с Ильёй Каблуковым и Максимом Джиошвили стала одним из главных открытий всего сезона КХЛ. Как удалось настолько стремительно найти взаимопонимание и за полгода не допустить того, чтобы главному тренеру пришлось менять ваше сочетание?

– У нас в звене есть свой тренер. Шучу. Это Илюха Каблуков. Он очень много подсказывает нам, как нужно играть, и напрямую передаёт от тренерского штаба то, что от нас требуется. Если требуется такая игра, значит, так и нужно действовать. И, как видите, это работает. Если, грубо говоря, у нас что-то перестаёт идти, то он говорит, что нужно возвращаться к тому, с чего мы начинали. Он постоянно подсказывает и учит многим нюансам. Илюха много где поиграл и много что выиграл, и вот эти нюансы, о которых он порой рассказывает… Сколько я играл в хоккей, мне такого никто не говорил.

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– Максим в интервью мне также отмечал, что Каблуков постоянно даёт такие подсказки, о которых он раньше и не думал. Ты можешь назвать конкретные примеры того, где бы он обратил твоё внимание на столь необычные для тебя хоккейные детали?

– Легко. Ты стоишь в меньшинстве на вбрасывании, слева перед тобой находится соперник, и первое, что необходимо сделать – твоя левая нога должна идти вперёд, чтобы он не мог подобрать шайбу, и ты корпусом его оттесняешь.

Потом при выходе из зоны совсем не обязательно, чтобы защитник отдал передачу тебе точно в клюшку. Ты можешь блокировать своего защитника, а твой защитник просто сильно бросит шайбу перед тобой, и она сразу отлетит в центр. То есть речь идёт вот о таких моментах, и там ещё есть очень много других деталей.

– Выполняет функции играющего тренера.

– Ну он ещё не играющий тренер, он в первую очередь игрок, и у него получается великолепный сезон по статистике.

– В том же интервью Максим дал такую характеристику тебе: «Бежит такой конь, бросает, что шайбу не видно, но чуть-чуть не хватает удачи». Насколько согласен с такой оценкой от партнёра?

– Насчёт коня, он, конечно, побольше меня будет (смеётся). А так – тяжело и глупо не пользоваться тем, что у тебя есть. Если у тебя есть вот такие сильные стороны, то ты их и должен задействовать в максимальном объёме. Я ведь прекрасно понимаю, что я не технарь и не смогу 30 человек обыгрывать за матч, но мне достаточно одного-двух проходов, чтобы оказаться под воротами. Может, Макс и прав, говоря так обо мне. Со стороны оно виднее.

– А у тебя в детстве была ролевая модель игрока, на которого ты равнялся?

– Я всегда смотрел за Женей Малкиным и Алексеем Ковалёвым. К Ковалёву я даже ездил в лагерь в Казани, отлично его знал и симпатизировал ему как игроку. Но я прекрасно понимал, что у меня не будет таких рук, как у него.

– Пример Джиошвили, который ураганом проделал путь от игры в ВХЛ до дебюта за сборную России, восхищает?

– Я хочу сказать, что человек, которому 26 лет, а он играет в ВХЛ, ездит на всех этих автобусах и всё равно не теряет веры в то, что попадёт в главную команду КХЛ, – это вообще далеко не каждый сможет. Когда он подписал контракт с «Динамо», я начал смотреть его игры в Вышке, потому что мне было интересно и я понимал, что его, скорее всего, поставят ко мне в звено. Там он выкладывался в каждой игре, особенно в плей-офф, бегая столько, что я даже не знаю, возможно ли в принципе столько пробежать. И вот после того пути, который Максим прошёл, он был полностью достоин вызова в сборную России.

Иван Муранов (слева) и Максим Джиошвили (справа) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«В хоккее нет единоличников. Если хочешь играть, то должен играть на команду»

– Наверное, не сильно ошибусь в оценке, если скажу, что прошлый сезон ты точно не мог занести себе в актив по многим причинам. Менял что-либо в личной подготовке к новому чемпионату?

– Ага. Я никуда не полетел отдыхать. Две недели провёл дома, разобрался с делами и начал подготовку к сбору. Необязательно, что я ходил на лёд. Просто ходил в зал и работал над тем, чего мне не хватило в сезоне. Я просто не сидел дома и ничего особенного не придумывал, а просто занимался своим саморазвитием.

– В среднем за матч в нынешнем чемпионате проводишь на льду почти на шесть минут больше в сравнении с прошлым сезоном, что придаёт ещё больше уверенности, ведь сейчас у тебя совершенно иная роль в команде?

– Здесь такая ситуация. Для меня это действительно очень важно, потому что я тот игрок, который если засиделся на скамейке и стал холодным, то потом мне требуется одна-две смены, чтобы заново войти в игру. Я очень быстро теряю игровой ритм, и мне надо постоянно играть. Мне кажется, что чем больше я буду играть, тем лучше у меня будет получаться.

– На данный момент у тебя за плечами уже свыше 200 матчей на уровне КХЛ. Это уже заметный послужной список. Что главного извлёк для себя за пять сезонов в лиге?

– Если хочешь играть, то нужно всегда играть на команду и выполнять тренерскую установку. В хоккее нет единоличников. Я это понял ещё в первые два сезона, когда очков особенно не набирал, но делал то, что от меня требовали, и поэтому оставался в составе. В прошлом сезоне я недостаточно выполнял свою работу, поэтому не играл. Сейчас? Результат налицо.

– За это время ты успел поработать с совершенно разными тренерами в динамовском клубе. Насколько сильно отличаются подходы к тренировочному процессу у тренера старой формации Владимира Крикунова и представителя уже новой волны Алексея Кудашова?

– Всё в деталях. Алексей Николаевич уделяет огромное внимание нюансам, позиционной обороне, позиционной атаке. Владимир Васильевич делал акцент на физической составляющей и на том, что надо перебегать и перебить соперника.

«У брата в Канаде дела идут неплохо, но с очками та же проблема, что и у меня»

– Как дела у брата Максима в Канадской хоккейной лиге?

– Недавно смотрел ночью за его игрой – он отдал результативную передачу. Молодец. Скучаю по нему, давно не виделись, Максим летом не приезжал в Россию, потому что клуб его не отпустил. Он две недели посидел дома и затем постоянно тренировался. Я как ни позвоню – он на тренировке. Клуб нанял для него личного тренера по катанию и по физике, и он очень сильно вырос в физическом плане. Дела у него идут неплохо, но по очкам та же проблема, что и у меня. Я, наверное, чаще бросаю, поэтому чуть больше забиваю.

– Если я не ошибаюсь, то права на него в России теперь принадлежат СКА. Он не думает о возвращении из-за океана?

– У него действующий контракт, и его никто никуда не отпускает.

– Твой контракт с «Динамо» истекает в конце этого сезона. Есть ли уже мысли относительно будущего развития карьеры? Может быть, сам смотришь на перспективу отправиться за океан?

– Я ограниченно свободный агент, поэтому тут – только «Динамо». Как руководство клуба решит, так и будет. Северная Америка тоже зависит не от меня.