Капризов едва не забил шедевральный гол броском из-под ноги, попав в крестовину ворот

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами. Россиянин продлил свою результативную серию в домашних матчах до 14 встреч и повторил клубный рекорд по этому показателю, принадлежащий Мариану Габорику.
Однако в матче был момент, когда россиянину не хватило считанных сантиметров, чтобы забить гол, который мог бы претендовать на звание лучшего в сезоне НХЛ. Россиянин оказался в одиночестве на пятачке ворот «Тампы», финтом уложил вратаря и броском из-под ноги попытался поразить верхний угол ворот. Шайба после броска Капризова угодила точно в перекладину и отлетела в поле.
Ещё один яркий момент с участием россиянина произошёл в центре площадки. Капризов находясь лицом к борту почувствовал партнёра и ловким движением клюшки себе за спину отдал точную передачу одноклубнику, который влетел в зону соперника.
На счету Капризова 47 (22+25) очков в 37 матчах текущего сезона НХЛ.
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