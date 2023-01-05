Капризов едва не забил шедевральный гол броском из-под ноги, попав в крестовину ворот

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:1.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами. Россиянин продлил свою результативную серию в домашних матчах до 14 встреч и повторил клубный рекорд по этому показателю, принадлежащий Мариану Габорику.

Однако в матче был момент, когда россиянину не хватило считанных сантиметров, чтобы забить гол, который мог бы претендовать на звание лучшего в сезоне НХЛ. Россиянин оказался в одиночестве на пятачке ворот «Тампы», финтом уложил вратаря и броском из-под ноги попытался поразить верхний угол ворот. Шайба после броска Капризова угодила точно в перекладину и отлетела в поле.

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Ещё один яркий момент с участием россиянина произошёл в центре площадки. Капризов находясь лицом к борту почувствовал партнёра и ловким движением клюшки себе за спину отдал точную передачу одноклубнику, который влетел в зону соперника.

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На счету Капризова 47 (22+25) очков в 37 матчах текущего сезона НХЛ.