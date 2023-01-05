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«Рейнджерс» подписали новый контракт с нападающим Джимми Веси

«Рейнджерс» подписали новый контракт с нападающим Джимми Веси
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Нападающий Джимми Веси подписал новый контракт с «Рейнджерс». Срок соглашения рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба. Средняя зарплата хоккеиста составит $ 800 тыс.

В текущем сезоне Веси провёл 38 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 12 очков — забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности в текущем сезоне составил «+4». Срок действующего контракта рассчитан до конца сезона-2022/2023.

Всего в НХЛ на счету 29-летнего форварда 460 матчей, в которых нападающий набрал 147 очков — забросил 78 шайб и отдал 69 результативных передач. Показатель полезности в карьере составил «-59». На счету Веси 108 штрафных минут.

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