В «Тракторе» рассказали про интерес к Пулккинену со стороны «Ак Барса»

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал интерес к форварду команды Теэму Пулккинену со стороны «Ак Барса». Ранее генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин заявил, что у «Ак Барса» была договорённость с «Трактором» об обмене Пулккинена, но в итоге сделка не состоялась.

«У нас много игроков, интересных другим клубам. Но раз они в «Тракторе», то в первую очередь они интересны нам. А вообще, не считаю корректным публично обсуждать личное общение между менеджерами, особенно по игрокам других клубов.

Другие клубы выходили с предложениями? Конечно. Но я бы назвал эти предложения несерьёзными», — цитирует Савина «РБ Спорт».

31-летний финский нападающий в текущем сезоне провёл 45 матчей, в которых набрал 21 (13+8) очко.