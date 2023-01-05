В «Тракторе» рассказали про интерес к Пулккинену со стороны «Ак Барса»
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал интерес к форварду команды Теэму Пулккинену со стороны «Ак Барса». Ранее генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин заявил, что у «Ак Барса» была договорённость с «Трактором» об обмене Пулккинена, но в итоге сделка не состоялась.
«У нас много игроков, интересных другим клубам. Но раз они в «Тракторе», то в первую очередь они интересны нам. А вообще, не считаю корректным публично обсуждать личное общение между менеджерами, особенно по игрокам других клубов.
Другие клубы выходили с предложениями? Конечно. Но я бы назвал эти предложения несерьёзными», — цитирует Савина «РБ Спорт».
31-летний финский нападающий в текущем сезоне провёл 45 матчей, в которых набрал 21 (13+8) очко.
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