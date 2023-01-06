Овечкин вплотную приблизился к рекорду России по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В этой встрече принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Для Александра этот матч стал 1315-м в НХЛ. Таким образом, Овечкин вплотную приблизился к рекорду Алексея Ковалёва по сыгранным матчам в НХЛ среди россиян. На счету Ковалёва 1316 матчей.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 41 матче, в которых записал в свой актив 28 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «+2».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 808 голов и сделал 649 результативных передач.